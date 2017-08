Calciomercato Inter | Da Dalbert a Karamoh, Ausilio fa il punto: "Trattiamo il rinnovo con Perisic. Candreva resta"

Dai colpi piazzati ad altri in dirittura. Dai momenti di attesa ai possibili rinforzi per Spalletti. Da chi può partire alle conferme. Il mercato dell'Inter attraverso le parole del direttore sportivo Ausilio che ai microfoni di Premium ha fatto un punto, confermando che per Dalbert bisogna ancora aspettare qualcosa... "E quel qualcosa si chiamano firme e accordo. C'è la disponibilità del giocatore e col Nizza ho parlato e penso che tutto vada nella direzione che ci auspichiamo. Karamoh? La situazione è diversa. Abbiamo fatto un'offerta ma rispetto alla situazione del Nizza siamo più lontani".



Spazio poi a qualche dichiarazione su Perisic e Candreva: "Ogni tanto vengono fuori delle cose un po' particolari soprattutto nella situazione di Candreva. Lui è stato acquistato l'anno scorso, è un nazionale e non è mai stato messo sul mercato e non abbiamo mai pensato di darlo via. Stessa cosa per Perisic. Rinnovo per lui? Ne stiamo parlando, è la nostra volontà. Ha ancora 3 anni di contratto con l'Inter ma penso sia giusto da parte nostra riconoscergli qualcosa in più". 'No', invece a Vidal: "Sappiamo come ragiona il Bayern Monaco su questi discorsi. Non c'è mai stato nulla perché da subito ci siamo accorti che non c'erano le condizioni". Infine, tornando sul tema uscite: "Murillo non è a un passo dal Valencia e non è in uscita. Il Valencia è interessato a lui ma da qui a dire che è ad un passo ce ne vuole".