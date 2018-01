L'Inter è forte su Lautaro Martinez del Racing Avellaneda. Oggi si svolto un nuovo incontro tra le parti ed è sfida all'Atletico Madrid (club da tempo in pole per il giocatore). I nerazzurri offrono 12 milioni più bonus, per avere Martinez a giugno. Si continua dunque a lavorare con Zanetti - sponda Inter - e Milito, attualmente direttore sportivo del Racing. L'Inter comunque resta fiduciosa per bloccare il giocatore adesso.