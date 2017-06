Calciomercato | Incontro in corso tra Inter e Sampdoria: Skriniar pista sempre più calda per la difesa nerazzurra

Una difesa da rinforzare ed una pista che diventa sempre più calda. Per l'Inter è quella che porta a Milan Skriniar. C'è infatti un incontro in corso, una cena a Roma, tra i nerazzurri e la Sampdoria: la richiesta per Skriniar è di 15-16 milioni più il cartellino di Caprari, l'attaccante che dunque può rientrare in questa trattativa come contropartita da girare ai blucerchiati.