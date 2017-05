Calciomercato | Incontro Atalanta-Milan per Kessié: in ballo il trasferimento del centrocampista

Intrigo Kessié pronto ad entrare sempre più nel vivo, il Milan tenta il definitivo sorpasso sulla Roma per arrivare al centrocampista ivoriano dell'Atalanta. L'ad Marco Fassone e il segretario generale Mangiarano hanno infatti raggiunto il ds Sartori e il presidente Percassi per discutere del possibile passaggio del calciatore in rossonero: ecco le immagini.