Calciomercato | Real Madrid, lunedì incontro per Ceballos: pronta un'offerta da 20 milioni

Un Europeo Under 21 da protagonista e gli occhi del Real Madrid puntati addosso, per Ceballos. Lunedì i blancos incontreranno i dirigenti del Betis Siviglia proponendo di pagare anche più della clausola rescissoria posta a 15 milioni. Sul giovane talento spagnolo ci sono anche Barcellona, Bayern Monaco e la Juventus, ma il Real Madrid vorrebbe sbaragliare la concorrenza anticipando gli altri club. L'offerta dei blancos potrebbe essere di 20 milioni, ma il Real vorrebbe prenderlo per poi girarlo in prestito o lasciarlo ancora al Betis Siviglia. Il Barcellona invece lo prenderebbe a titolo definitivo, senza poi girarlo ad altre squadre e questo potrebbe fare la differenza per la conclusione della trattativa.