Calciomercato, il Milan rinuncia ad Orsolini: poco fa la telefonata tra Galliani e l'agente

Un talento italiano che non vestirà rossonero. È notizia di qualche minuto fa infatti che il Milan ha deciso di abbandonare, in totale serenità, la pista che avrebbe portato a Milanello l'ennesimo talento Made in Italy, Riccardo Orsolini. Dopo essersi corteggiati a lungo, a causa della mancata condivisione da parte di questo obiettivo di mercato con la Sino Europe Sports, la cordata cinese in procinto di acquistare il Milan, c'è stata una telefonata in serata tra Galliani e l'agente del giocatore, Donato Di Campli, per chiarire la situazione. Su Orsolini in Italia rimane forte l'interesse della Juve, che vorrebbe acquistarlo anche senza fare un'operazione congiunta con l'Atalanta, e quello del Napoli. All'estero invece piace al PSG dove gioca Verratti, altro assistito di Di Campli, ed un emissario del club francese potrebbe essere già venerdì a Terni per visionarlo in Ternana - Ascoli. Per un talento italiano che non vestirà la maglia del Milan ma di cui sentiremo certamente parlare.