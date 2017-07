Calciomercato | Genoa, c'è l'accordo con il Milan per l'arrivo di Lapadula: i dettagli

Accordo raggiunto e futuro rossoblu alle porte, per Gianluca Lapadula: l'attaccante del Milan, infatti, è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Genoa. L'intesa tra le due società è stata trovata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro più obbligo di riscatto fissato a 11 milioni, per un affare che ora vedrà come ultimo step l'intesa da trovare con il giocatore. Vicino a lasciare il Milan dopo una sola stagione e a vivere una nuova esperienza in Serie A con la maglia del Genoa.