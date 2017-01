Calciomercato | Genoa alla ricerca di un centrocampista: si lavora per Carmona e Hernanes

Miguel Veloso e Rigoni sono infortunati, Cataldi sarà squalificato per un turno: è emergenza a centrocampo per il Genoa in vista della prossima gara contro la Fiorentina. I rossoblù, quindi, cercano rinforzi sul mercato, vogliono prendere un altro giocatore in mezzo al campo da regalare a Juric. Ed anche in tempi brevi, in modo da schierare il nuovo acquisto già al Franchi contro la squadra di Paulo Sousa. La dirigenza del Genoa sta lavorando proprio in queste ore per Carlos Carmona dell'Atalanta ed Hernanes della Juventus, seguito però anche dal Fenerbahce. Sono questi i due obiettivi per il centrocampo, la società rossoblù prova ad accelerare i tempi per regalare immediatamente un nuovo rinforzo a Juric per tamponare l'emergenza. E tra Carmona ed Hernanes potrebbe esserci il nome giusto per il Genoa.