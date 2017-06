Calciomercato | Fiorentina, Corvino a Milano per incontrare Inter e Milan: le immagini

Viaggio di mercato per il ds della Fiorentina Pantaleo Corvino. Il dirigente viola è giunto a Milano dove incontrerà Inter e Milan per discutere di due giocatori in uscita dalla squadra di Pioli: Kalinic in ottica rossonera, visto l'interesse e il gradimento sempre vivo di Vincenzo Montella; Borja Valero per quanto riguarda l'Inter, con la trattativa che prosegue dopo i contatti frequenti con l'entourage del giocatore. Ecco le immagini.