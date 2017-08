Calciomercato | Cagliari, dall'accordo con Pavoletti a van der Wiel: il punto

Oggi ha salutato ufficialmente sia Borriello sia Salamon (entrambi alla Spal), ma anche per quanto riguarda le entrate il Cagliari continua a muoversi. E se per la difesa è fatta per Gregory van der Wiel (intesa raggiunta con il Fenerbahce e con il difensore che lunedì sarà a Cagliari per le visite e la firma), per l'attacco i rossoblù hanno già da tempo un accordo totale con Pavoletti. Eccola, la prima scelta per rinforzare l'attacco di Rastelli; adesso però manca l'accordo con il Napoli: il Cagliari è arrivato ad offrire un prestito secco con copertura totale dell'ingaggio dell'attaccante da adesso in poi (ma il club azzurro vorrebbe anche che copra i mesi di luglio ed agosto). Restando in tema attacco: Inglese del Chievo può essere un'idea ma al momento non è una pista calda. Fronte uscite, infine, proprio il Chievo ha chiesto Giannetti.