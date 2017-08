Calciomercato | Cagliari, ai dettagli la trattativa per Pavoletti: le ultime

Il Cagliari sta chiudendo per Pavoletti dal Napoli. Nelle ultime ore il club sardo aveva rilanciato per l'ex attaccante del Genoa impostando una trattativa a titolo definitivo per una cifra totale di dieci milioni più due di bonus tra prestito e obbligo di riscatto. Al giocatore è stato offerto un contratto di cinque anni e già nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche di rito prima della firma del contratto. Gesto importante del presidente Giulini nell'anno del nuovo stadio. E' infatti il colpo più costoso nella storia del Cagliari, superato così Cammarata che era stato preso per 14-15 miliardi di vecchie lire. Il Cagliari pensa in grande con Pavoletti.