Calciomercato | Ascoli, riscattato Favilli: è ufficiale

Con un comunicato apparso sul proprio sito, l'Ascoli ha ufficializzato il riscatto di Andrea Favilli dal Livorno. Per il giovane attaccante adesso si aprono le porte della Serie A, con diverse squadre tra cui Verona, Atalanta e Spal che hanno messo gli occhi su di lui.

L’Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. comunica di aver esercitato dall’AS Livorno Calcio il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante Andrea Favilli per un corrispettivo di 3 milioni di euro. L’Ascoli Picchio aveva sottoscritto con il calciatore un contratto fino al 30 giugno 2021.

Favilli, venti anni lo scorso mese di maggio, è stata una delle rivelazioni del campionato di Serie B 2016/2017, avendo collezionato con la maglia dell’Ascoli, club presso il quale era in prestito dalla società labronica, 30 presenze condite da 8 gol e 2 assist. L’attaccante, reduce dal terzo posto ai Mondiali di Corea con la maglia della Nazionale Under 20, quest’anno ha esordito anche in Nazionale Under 21 ed è stato convocato dal CT Ventura in occasione di uno stage della Nazionale maggiore a Coverciano.