"Barreca non si tocca": i tifosi del Torino lanciano un messaggio chiaro. Foto

"Barreca non si tocca". I tifosi del Torino lanciano un chiaro messaggio in chiave mercato: il gioiellino non si deve partire. Prodotto del settore giovanile granata, il giovane terzino dell'Under 21 è al centro di diverse voci di mercato: anche la Roma ci ha provato. Questo l'argomento principale dei circa 600 i sostenitori granata presenti questa mattina all'allenamento in corso nel ritiro di Bormio. Stasera, alla presentazione della squadra, saranno circa in mille: cosa succederà quando lo speaker annuncerà Barreca? I tifosi del Toro hanno già detto la loro.