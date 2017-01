Roma, contatti in serata col Sassuolo per Defrel: il giocatore spinge per la cessione

La Roma insiste per Gregoire Defrel, un obiettivo che non intende mollare per rinforzare il proprio attacco. In serata ci sono stati contatti tra il club giallorosso ed il Sassuolo: un incontro tra i due direttori sportivi, Massara e Angelozzi, ma i neroverdi al momento resistono - soprattutto per volontà del presidente Squinzi che vorrebbe che a gennaio nessun elemento della rosa lasciasse la squadra. In questa trattativa però, può ricoprire un ruolo molto importante la volontà dello stesso Defrel. Il giocatore, attraverso il suo agente, spinge per la cessione, avendo capito che un trasferimento alla Roma può essere una grande opportunità per la sua carriera. Sarà dunque adesso da capire se il Sassuolo cederà a questa volontà del francese e darà l'ok alla Roma per il suo trasferimento in giallorosso.