Palermo, Hiljemark spinge per la Dinamo Kiev: si cerca l'accordo fra club

Una stagione e mezza al Palermo, la scorsa davvero positiva per Oscar Hiljemark. Ora per il centrocampista svedese è sempre più vicino l'addio alla società rosanero. Tre squadre sul classe '92: la Dinamo Kiev e due di Serie A, Roma e Torino. I giallorossi ci avevano pensato per dare un'alternativa in più a Spalletti, i granata l'avevano aggiunto alla lista degli obiettivi dopo le difficoltà incontrate nella trattativa per Castro del Chievo. Ma Hiljemark, in queste ore, sta spingendo per andare proprio in Ucraina, preferendo quest'ultima alle due piste italiane. Manca però l'accordo tra club, Palermo e Dinamo stanno provando a chiudere questa trattativa. Con Roma e Torino che quindi perderebbero un obiettivo per il centrocampo qualora dovesse chiudersi con l'ok definitivo la trattativa tra i rosanero ed il club ucraino.