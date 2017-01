Kalinic conferma: no al Tianjin, vuole restare alla Fiorentina

"Non lascio la Fiorentina". L'aveva dichiarato in giornata e adesso Nikola Kalinic ha confermato il 'no' al Tianjin. La decisione del giocatore viola è stata presa nel corso di una cena con i suoi agenti che gli avevano prospettato anche un rilancio dell'offerta di ingaggio, ma il giocatore non se la sente di lasciare adesso Firenze e preferisce aspettare l’estate. I suoi agenti hanno rispettato questa decisione che è stata poi anche comunicata agli intermediari che gestiscono i rapporti col Tianjin e sarà presto resa nota anche all'allenatore, Fabio Cannavaro. Il Tianjin dunque, deluso da questa scelta del croato, adesso virerà su un altro obiettivo per l'attacco.