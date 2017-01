Calciomercato - Torino, tante richieste per Mattia Aramu: la situazione

Poco spazio col Torino, ma le pretendenti non mancano, per Mattia Aramu. L’esterno, classe 1995, ha sommato soltanto due presenze quest’anno con la prima squadra, ma ha tanto mercato. In A, il Pescara segue il giocatore, mentre sono molte di più le squadre interessate in Serie B, come ha riportato il collega Luca Marchetti di Sky Sport.

Pro Vercelli, Latina, Ascoli e Cesena stanno valutando il suo profilo per rinforzare le rispettive rose. Una giovane promessa per raggiungere gli obiettivi stagionali: Aramu potrebbe essere l’uomo giusto per allontanarsi dalle zone calde della classifica.