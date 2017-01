Calciomercato | Roma, problemi per il trasferimento di Gerson al Lille: la situazione

Sembrava fatta, invece le ultime ore di mercato hanno portato con sé dei problemi tra Gerson e il Lille. Adesso il suo trasferimento in Francia è a rischio. Il motivo? Il giocatore non ha ancora trovato l'accordo con la nuova squadra. Nulla di chiuso, dunque. Anche se la Roma è d'accordo su tutto con il club francese. Intanto ricordiamo le cifre: 5 milioni per il prestito oneroso, per il riscatto invece 13 milioni, per un'operazione da 18 milioni totali. Si attendono sviluppi, ma il tempo stringe.