Calciomercato | Napoli, offerta del Psg per Reina: i dettagli

Va via o rimane? E’ stata questa la domanda che ha accompagnato l’estate di Reina. Il portiere spagnolo è in scadenza nel giugno del prossimo anno, e al momento le possibilità di un rinnovo sembrano nulle. Nonostante questo il Napoli è sempre intenzionato a trattenerlo, anche a fronte delle numerose offerte ricevute. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Psg, che ha presentato un’offerta al portiere spagnolo e al Napoli. Sette milioni alla società azzurra e 3,5 a Reina, sono queste le cifre che la società francese ha messo sul piatto per convincere De Laurentiis, che sembrerebbe comunque intenzionato a rispedire l'offerta al mittente.