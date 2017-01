Calciomercato | Napoli, confronto con l'agente di Gabbiadini per parlare del futuro dell'attaccante

Due gol consecutivi contro Fiorentina e Sampdoria, Manolo Gabbiadini è risultato decisivo per il Napoli in queste ultime due gare del girone d'andata. Il suo futuro, però, è sempre meno azzurro. Proprio in questi minuti si è chiuso un confronto tra Silvio Pagliari, agente del calciatore, e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Le parti hanno parlato proprio del futuro di Manolo Gabbiadini, che al Napoli ha trovato poco spazio in quest'anno e mezzo con Sarri ed ora è ulteriormente chiuso dall'arrivo di Leonardo Pavoletti dal Genoa e dall'ormai imminente ritorno di Arkadiusz Milik. Sull'attaccante azzurro ci sono Wolfsburg, Southampton e West Bromwich, per un futuro sempre più lontano dal Napoli e, probabilmente, anche dalla Serie A.