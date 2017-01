Calciomercato | Milan-Ocampos, si è sbloccata la trattativa tra Genoa e Marsiglia: i dettagli

La trattativa tra Genoa e Marsiglia per Ocampos si è sbloccata: è stato raggiunto un accordo tra i club per far sì che l'argentino, in prestito al Genoa con diritto di riscatto, possa raggiungere il Milan in prestito secco. Accordo tra le parti trovato, con il riscatto che rimane invariato, ma ai francesi spetterà il 25% della futura cessione dell'argentino. Ocampos in arrivo, quindi, al Milan: visite mediche nelle prossime ore e nuovo rinforzo per l'attacco di Vincenzo Montella.