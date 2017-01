Calciomercato | Milan, preso Ocampos: domani le visite mediche

Lucas Ocampos al Milan, adesso ci siamo. Nuova esperienza per il classe '94, che arriverà in rossonero in prestito secco: sistemati anche gli ultimi dettagli tra il Genoa, club dove attualmente l'argentino è in prestito con diritto di riscatto, e l'Olympique Marsiglia, proprietario del cartellino. Riscatto che non subirà alcuna variazione, con il club francese che otterrà il 25% da una futura cessione dell'esterno offensivo. Domani le visite mediche con i rossoneri, poi la firma sul contratto e l'inizio della nuova avventura: Lucas Ocampos e il Milan, la storia sta per cominciare.