Calciomercato | Lazio, Vinicius verso l'AEK Atene: il club greco ha l'accordo col giocatore

Nessuna presenza in Serie A in questa stagione con la maglia della Lazio, adesso l'avventura di Vinicius in Italia potrebbe essere giunta al capolinea. Come raccolto da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il terzino brasiliano è infatti molto vicino all'AEK Atene: il club greco ha già trovato un accordo con il classe '93, per il quale è pronto un contratto di tre anni e mezzo. Si attende l'ok della Lazio: contratto in scadenza nel giugno 2017, adesso per Vinicius l'esperienza con il club biancoceleste potrebbe essere arrivata alla fine: il brasiliano è molto vicino all'AEK Atene.