Calciomercato - Inter, fuori tutto a gennaio e tanti obiettivi italiani per giugno

Tante, tantissime manovre in uscita per l’Inter, che vuole approfittare del mercato invernale per sfoltire la rosa. Primo nome sulla lista dei partenti è Stevan Jovetic, che ha raccolto diverse proposte dalla Bundesliga. Quasi fatta, invece, per il trasferimento di Felipe Melo al Palmeiras: nei prossimi giorni si procederà all’ufficialità dell’accordo. Biabiany piace molto al Bologna, che però non ha ancora fatto pervenire ai nerazzurri alcuna offerta ufficiale. La Sampdoria ha chiesto all’Inter Davide Santon. L’esterno, però, gradirebbe il trasferimento definitivo e non in prestito.

Si pensa anche agli acquisti, futuri e “nostrani”: Suning vorrebbe un Inter più giovane e italiana. Per questo, oltre a Gagliardini, i nerazzurri hanno già individuato i primi obiettivi per giugno: Bernardeschi e Verratti. Con l’agente del centrocampista del PSG, Donato Di Campli, si è discusso anche di Orsolini, giovane promessa (classe ’97) adesso all’Ascoli, che è stato già cercato dal Milan.