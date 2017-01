Calciomercato - Fiorentina, Gilberto dal Latina al Vasco da Gama: la situazione

Un cambio radicale, a campionato in corso. Ma nel futuro di Gilberto può esserci il Brasile e non l’Italia. Il giocatore, di proprietà della Fiorentina, attualmente è in prestito al Latina, ma adesso è molto vicino al Vasco da Gama. I viola sono pronti a farlo rientrare dal prestito, per poi accordarsi con la squadra brasiliana per la formula del trasferimento. Imminente un ritorno in Brasile, dunque, per l’esterno che ha già giocato con l’Internacional e il Botafogo.