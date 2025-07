Cagliari, Zortea: “Non vedo l’ora di misurarmi anche a livelli superiori”

Passato, ambizioni future e non solo: l’intervista di Nadir Zortea

Sono numeri da attaccante, quelli di Zortea nel campionato di Serie A appena concluso. Ma Nadir, anche se i 6 gol realizzati e i 2 assist forniti potrebbero trarre in inganno, dell’attaccante non ha nulla: “Se dovessi indicare un ruolo preferito, direi quinto di centrocampo a destra“.

Questi i risultati ottenuti sotto la guida di Davide Nicola, ma dalla prossima stagione in panchina ci sarà Pisacane: “L’ho visto quest’anno, mi piace, ha delle idee importanti. È molto coraggioso e gli piace giocare con la palla. Sicuramente è un allenatore che farà bene“.

Ha proseguito: “Noi siamo contenti di avere un allenatore che ha giocato nel Cagliari, che conosce bene questo ambiente e che è veramente legato a questa piazza” ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport.

Zortea ha toccato anche diversi temi extra-campo: “Mi piace evolvermi anche dal punto di vista mentale, leggo parecchi libri e sono aperto anche spiritualmente ad altre cose. Ho iniziato a meditare, un qualcosa che ti dà anche una visione differente delle cose e dell’importanza che dai alle cose. L’aspetto mentale mi permette di performare meglio: penso che sia una de delle cose che stia alla base della piramide per progredire“.

Tra mercato e futuro, Zortea: “Sono pronto e non vedo l’ora di misurarmi a livelli superiori

Il calciomercato è appena iniziato, ma le sue strade sono sempre imprevedibili. Zortea ha commentato così i prossimi 2 mesi di mercato: “Io attualmente sono un giocatore del Cagliari e finché nessuno si fa avanti, io resto un giocatore del Cagliari e sono contento di esserlo. Il mercato è appena iniziato e la società farà le sue valutazioni in base alle richieste che riceverà“.

Ha concluso parlando del proprio futuro: “Penso che in questi anni in cui sono stato a farmi le ossa sono sempre riuscito ad aggiungere uno scalino. Credo che l’anno prossimo possa essere una buona annata: penso di essere pronto e non vedo l’ora di misurarmi anche con dei livelli superiori, nel caso in cui fosse possibile“.