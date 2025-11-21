Chi è Muhammad Zongo, la stella del Burkina Faso U18 che oggi affronta l’Italia

Chi è Muhammad Zongo, talento classe 2009 protagonista con il Burkina Faso – oggi avversario dell’Italia – al Mondiale U17

Brillare da sotto età non è cosa da tutti, ma non ditelo a Muhammad Zongo. Il talento classe 2009 è la stella del Burkina Faso al Mondiale U17, avversario dell’Italia di Favo nei quarti di finale. Trequartista di proprietà del Cascades, ha già segnato 2 gol e servito 3 assist in questa edizione.

Tra questi, spicca la rete contro la Germania, campione in carica, decisiva per il passaggio del turno della squadra di Oscar Barro nei sedicesimi. Un sinistro a giro dopo pochissimi minuti, finito sotto la traversa della porta difesa da Trippel, giovane portiere del Borussia Mönchengladbach.

Ripetersi contro anche contro l’Italia sarebbe quasi un regalo anticipato per il numero 8, tra le grandi sorprese del Mondiale U17. Zongo compirà infatti 16 anni tra meno di una settimana, il 26 novembre. Con il sogno di spegnere le candeline in Qatar, considerando che il giorno dopo si giocherà la finale.

Nonostante la giovanissima età, il classe 2009 riesce continuamente a essere al centro del gioco del suo Burkina Faso. Nelle cinque presenze al Mondiale U17 la media di tocchi del pallone per partita è di circa 50, a dimostrazione di come la fantasia nell’attacco de Les Étalons passi per il talento e la fantasia di Zongo.

Il sogno del Burkina Faso

Il Burkina Faso punta alla semifinale per continuare a sognare in grandissimo. La semifinale consentirebbe alla Nazionale africana una top four che manca dal 2001, quando l’allora squadra di Yameogo vinse contro l’Argentina di Tevez e Mascherano.

Un percorso di crescita iniziato già dal 2023. Nelle ultime due edizioni della Coppa d’Africa U17, infatti, sono arrivati prima un terzo e poi un quarto posto. Ora, anche grazie alla fantasia di Zongo, i ragazzi di Oscar Barro sognano di scrivere nuove pagine di storia.