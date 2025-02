Milan, Ibrahimovic: “Con Morata non c’è stato il click, Gimenez è carico”

Le parole di Zlatan Ibrahimovic prima del derby tra Milan e Inter, valido per la 23ª giornata di Serie A

Alle 18 da San Siro andrà in scena il terzo derby stagionale tra Milan e Inter.

Prima della gara ha parlato Zlatan Ibrahimovic, che ha commentato il momento di forma dei suoi e il mercato.

“Un derby si vince. Si affronta con grande mentalità. Lo affrontiamo bene, ci siamo allenati“, ha detto l’ex attaccante svedese.

Per aggiungere sul mercato: “Alvaro è una grande persona, lo rispetto. Ma a volte non c’è quel click. Gimenez lo seguiamo da mesi, anche in estate. C’era un’altra situazione ma ora abbiamo deciso di puntarci. L’ho visto, è carico e lo siamo anche noi“. “Cosa possiamo fare in più? Avere continuità, perché così le cose diventano più semplici. Noi da sopra dobbiamo dare supporto e dare il meglio ai giocatori per farli restare concentrati in campo. Noi poi stiamo provando a fare delle cose per arrivare ai nostri obiettivi. Ci sono giorni alti e giorni bassi, ma vogliamo lottare.”.

