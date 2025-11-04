Serbia, lutto nel calcio: Mladen Zizovic, allenatore del Radnicki 1923, muore in campo

Lutto nel calcio serbo: Mladen Zizovic, allenatore del Radnicki 1923, è morto dopo aver accusato un malore in campo

Il calcio serbo è in lutto. Mladen Zizovic, allenatore del Radnicki, è morto dopo aver accusato un malore in campo durante il match contro il Mladost Lučani. Il classe ’80 si è accasciato a bordocampo nel corso del primo tempo: nonostante i rapidi soccorsi, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

La Federazione serba si è unita al lutto con un comunicato ufficiale: “La Federcalcio serba ha accolto con profonda tristezza e incredulità la notizia della morte improvvisa dell’allenatore dell’FK Radnički 1923, Mladen Žižović, deceduto all’età di 45 anni durante la partita della Superliga Mozzart Bet tra Mladost e Radnički 1923 a Lučani. La sua scomparsa prematura rappresenta una perdita enorme per l’intera comunità calcistica“.

“La Federcalcio serba esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Žižović, ai membri del Radnički 1923 e a tutti gli amici e ammiratori del suo lavoro. Riposa in pace, Mladen. Il tuo amore per il calcio e l’eredità che hai lasciato resteranno con noi per sempre“.