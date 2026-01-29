Juventus, Zirkzee possibile soluzione per l’attacco: la priorità resta Kolo Muani
Joshua Zirkzee resta una possibile soluzione per l’attacco della Juventus: la priorità resta Kolo Muani
La Juventus continua a muoversi sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco nei prossimi giorni.
La priorità del club bianconero resta Kolo Muani, nonostante il Tottenham non abbia intenzione di interrompere il prestito dal PSG. La Juventus vuole insistere con gli Spurs forte della volontà del giocare.
Al contempo, rimane sullo sfondo l’opzione Zirkzee: l’attaccante resta una possibile soluzione qualora l’operazione per Kolo Muani non dovesse concretizzarsi.
La Juve monitora con attenzione entrambe le piste, pronta a intervenire per assicurarsi un rinforzo in grado di completare il reparto offensivo di Spalletti.