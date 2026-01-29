Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Zirkzee possibile soluzione per l’attacco: la priorità resta Kolo Muani

Gianluca Di Marzio 29 Gennaio 2026
Joshua Zirkzee (IMAGO)

Joshua Zirkzee resta una possibile soluzione per l’attacco della Juventus: la priorità resta Kolo Muani

La Juventus continua a muoversi sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco nei prossimi giorni.

La priorità del club bianconero resta Kolo Muani, nonostante il Tottenham non abbia intenzione di interrompere il prestito dal PSG. La Juventus vuole insistere con gli Spurs forte della volontà del giocare.

Al contempo, rimane sullo sfondo l’opzione Zirkzee: l’attaccante resta una possibile soluzione qualora l’operazione per Kolo Muani non dovesse concretizzarsi.

La Juve monitora con attenzione entrambe le piste, pronta a intervenire per assicurarsi un rinforzo in grado di completare il reparto offensivo di Spalletti.