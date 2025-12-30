Le parole di Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, su Joshua Zirkzee.

Infrasettimanale di partite in Premier League: il Manchester United ospita il Wolverhampton nella diciannovesima giornata di campionato.

Non si smette di parlare, però, di calciomercato: nel prepartita, l’allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, ha commentato la situazione di Joshua Zirzkee.

L’attaccante è seguito dalla Roma, che è alla caccia di un attaccante per la sessione di gennaio. L’ex Sporting CP, però, ha un’altra idea: “I tifosi lo amano“.

La scelta dell’allenatore portoghese ha pagato: al minuto 27′ l’olandese sfrutta il suggerimento di Heaven per sbloccare la partita.

Le parole di Amorim su Zirkzee

Amorim ha esordito: “Deve solo fare la sua parte, mostrare il suo talento. È un ragazzo che ne ha”. Nella partita col Wolverhampton, Zirkzee giocherà trequartista, alle spalle di Benjamin Sesko.

Poi, ha aggiunto: “Deve farsi valere nei duelli, perché il resto ce l’ha. I tifosi lo amano, deve fare il suo lavoro e divertirsi“.

La Roma intanto monitora la situazione, con il Manchester United che attende novità più chiare.