Zirkzee in gol contro il Wolverhampton, Amorim: “Deve solo mostrare il suo talento”

Redazione 30 Dicembre 2025
Joshua Zirkzee (IMAGO)
Le parole di Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, su Joshua Zirkzee.

Infrasettimanale di partite in Premier League: il Manchester United ospita il Wolverhampton nella diciannovesima giornata di campionato.

Non si smette di parlare, però, di calciomercato: nel prepartita, l’allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, ha commentato la situazione di Joshua Zirzkee.

L’attaccante è seguito dalla Roma, che è alla caccia di un attaccante per la sessione di gennaio. L’ex Sporting CP, però, ha un’altra idea: I tifosi lo amano“.

La scelta dell’allenatore portoghese ha pagato: al minuto 27′ l’olandese sfrutta il suggerimento di Heaven per sbloccare la partita.

Le parole di Amorim su Zirkzee

Amorim ha esordito: “Deve solo fare la sua parte, mostrare il suo talento. È un ragazzo che ne ha”. Nella partita col Wolverhampton, Zirkzee giocherà trequartista, alle spalle di Benjamin Sesko.

Poi, ha aggiunto: “Deve farsi valere nei duelli, perché il resto ce l’ha. I tifosi lo amano, deve fare il suo lavoro e divertirsi“.

Ruben Amorim, allenatore Manchester United (Imago)

La Roma intanto monitora la situazione, con il Manchester United che attende novità più chiare.