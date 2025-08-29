Roma, ufficiale l’arrivo di Jan Ziolkowski

Ufficiale l’arrivo a titolo definitivo di Jan Ziolkowski alla Roma dal Legia Varsavia: il calciatore indosserà la numero 24

È ufficiale l’arrivo di Jan Ziolkowski alla Roma. Il classe 2005 arriva a titolo definitivo dal Legia Varsavia per circa 6 milioni di euro e indosserà la maglia numero 24.

IL COMUNICATO DELLA ROMA: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia“.

“Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA. Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24. Benvenuto a Roma, Jan!“