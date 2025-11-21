L’ex Inter Zinho Vanheusden si ritira a 26 anni

A causa di problemi fisici persistenti, Zinho Vanheusden lascia il calcio

Fino a pochi anni fa giocava in Italia ed era una promessa del calcio belga, facendo tutta la trafila fino all’esordio con la nazionale maggiore. Oggi, venerdì 21 novembre, l’ex Inter e Genoa Zinho Vanheusden ha annunciato il suo addio al calcio all’età di 26 anni, a causa dei troppi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo negli ultimi anni. Di seguito il suo lungo messaggio d’addio.

“Oggi prendo una decisione che non avrei mai pensato di dover prendere a questa età. Dopo 22 anni di calcio — dai miei quattro anni fino ad oggi — la mia vita come calciatore professionista finisce qui.

Il calcio mi ha reso la persona che sono oggi. Mi ha dato una vita che, da bambino, non osavo nemmeno sognare. Dall’andare per anni da piccolo con mio papà a sostenere la mia squadra del cuore a Sclessin, al giocare poi io stesso cento partite per quel club, segnare sotto la curva degli Ultras e persino avere l’onore di esserne il capitano. E non finisce qui… Ho avuto la possibilità di esordire in nazionale e di giocare in Serie A. Tutte cose che sembravano irreali quando ho iniziato.

Accanto a tutto questo, gli ultimi anni sono stati duri. Molto più duri di quanto io abbia mai lasciato trasparire. Infortuni, operazioni, infiltrazioni, farmaci… Ogni volta ho dato tutto per tornare, ma ogni volta diventava più difficile. Cercavo costantemente il mio livello, giocavo troppo spesso con il dolore e vivevo dopo ogni allenamento o partita con l’incertezza di come il mio corpo avrebbe reagito il giorno dopo. Continuavo a lottare per essere il giocatore che volevo essere, ma ogni volta arrivava una nuova battaglia.

Nel mio cuore vorrò sempre restare un calciatore, ma il mio corpo mi dice già da un po’ che è abbastanza. Ed è per questo che — per rispetto verso me stesso, verso la mia salute e verso la mia responsabilità come padre — prendo questa decisione. Per quanto irreale possa sembrare mentre lo scrivo. Ma voglio poter camminare senza dolore nella mia vita, giocare con mio figlio e godermi la vita con la mia famiglia… Non so come sarà svegliarsi senza il calcio, ma è qualcosa che ora scoprirò“.