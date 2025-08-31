Juventus, si insiste per Zhegrova. Le ultime su Atletico Madrid-Nico Gonzalez

La Juventus continua a lavorare per Edon Zhegrova del Lille. In uscita l’Atletico Madrid è sempre vigile su Nico Gonzalez

Sono ore caldissime per il calciomercato bianconero: Damien Comolli sta lavorando per migliorare l’attacco.

Se per l’attacco il nome è (sempre) quello di Kolo Muani (Clicca qui per le ultime sulla trattativa con il PSG), per la trequarti si continua a insistere per Edon Zhegrova.

Il classe 1999 del Lille rappresenta la soluzione last minute per regalare un nuovo calciatore offensivo a Igor Tudor.

A oggi, domenica 31 agosto, le parti sono ancora lontane. La Juventus sta valutando anche di prenderlo a prescindere dalla possibile cessione di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. L’ex Fiorentina rimane in cima alla lista dei Colchoneros.

Juventus, le ultime su Zhegrova e Nico Gonzalez

A poche ore dalla fine della sessione estiva (la deadline è fissata alle 20 di lunedì 1 settembre), la Juventus sta portando avanti diverse operazioni in entrata e in uscita. Per rinforzare la trequarti il nome su cui si sta lavorando è quello di Edon Zhegrova del Lille. Il ventiseienne, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026, è il favorito. Le parti, però, sono ancora lontane. Nella scorsa stagione, l’esterno ha giocato 21 partite tra tutte le competizioni, segnando otto gol e fornendo due assist (tra l’altro uno a Jonathan David proprio nella sfida contro la Juventus della League Phase di UEFA Champions League).

Dopo Matteo Ruggeri e Giacomo Raspadori, l’Atletico Madrid guarda ancora in Serie A: il Cholo Simeone punta Nico Gonzalez per rinforzare l’attacco, soprattutto dopo un avvio difficoltoso in campionato (due punti in tre partite). L’argentino ha giocato 38 partite nella sua prima stagione con la maglia della Juventus, impreziosite da cinque gol e quattro assist. Nella prima gara con il Parma ha giocato soltanto uno spezzone.