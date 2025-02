Monza, fatta per l’arrivo in prestito di Zeroli dal Milan

Il Monza è pronto ad accogliere in prestito Kevin Zeroli: il centrocampista arriva dal Milan.

Il Monza mette a segno un colpo importante per il centrocampo: è fatta per l’arrivo di Kevin Zeroli, talento classe 2005 proveniente dal Milan.

Il centrocampista rossonero si trasferirà in prestito secco fino al termine della stagione, pronto a mettersi alla prova in Serie A con la maglia biancorossa. Zeroli, capitano della Primavera del Milan, è considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile rossonero.

Per il centrocampista si tratta della prima vera esperienza tra i professionisti, dopo alcune presenze con il club rossonero, un’opportunità importante per crescere e accumulare minuti in una squadra ambiziosa come il Monza, che punta a salvarsi.

Il trasferimento, in prestito secco, non prevede opzioni di riscatto, segno che il Milan crede fortemente nel futuro del giocatore e punta a monitorare da vicino la sua evoluzione.