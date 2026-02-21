L’agente del terzino turco smentisce le voci di mercato: “La sua attenzione è tutta per la Roma”

Zeki Çelik sta vivendo una stagione di grande continuità sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ritagliandosi un ruolo sempre più centrale nella Roma. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, anche alla luce di un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Il laterale turco è stato accostato con insistenza alla Juventus, con alcune voci che parlano addirittura di un accordo già raggiunto in vista della prossima estate. A smentire tutto è stato il suo agente, Fazıl Özdemir, attraverso la seguente nota: “Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate. Attualmente gioca per un club importante, ed è naturale che squadre importanti in Italia e Inghilterra mostrino interesse per un giocatore che compete a questo livello e che il suo nome sia associato a tali club“.

Nonostante le voci di mercato e un contratto in scadenza, i pensieri di Çelik sono rivolti soltanto alla Roma. “Il suo contratto con la Roma scade a fine stagione; tuttavia, nutre grande rispetto per il club. In questa fase non si concentra su questioni contrattuali o di mercato. La sua piena attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Riteniamo che tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso“, si legge nella parte finale della nota dell’agente.

Tra rinnovo con la Roma e futuro: le ultime su Çelik

Il futuro di Çelik resta ancora da definire. L’ex Lille, classe 1997, andrà in scadenza a fine giugno e, oltre alla Juventus, restano vigili anche Inter e Napoli. La Roma, dal canto suo, sta lavorando per trovare un’intesa sul prolungamento, con l’obiettivo di blindare uno dei calciatori più utilizzati della stagione.

I numeri confermano la sua centralità: 28 presenze da titolare finora, di cui 20 in Serie A e 8 in Europa League. Due gli assist serviti in campionato, due anche in Europa, oltre alla rete messa a segno nel 2-0 contro l’Udinese. Dati che raccontano l’importanza di un giocatore diventato un punto fermo sulla fascia destra giallorossa e una delle prime scelte di Gasperini al momento di scrivere la formazione.