Le parole di Zlatan Ibrahimovic, partner operativo di Redbird al Milan, rilasciate dall’European Football Clubs: le dichiarazioni a Sky Sport

Tra i tanti ospiti dell’assemblea dell’associazione dei club calcistici europei (European Football Clubs) di Roma, in scena dal 7 al 10 ottobre, c’è anche Zlatan Ibrahimovic.

Il super consulente del Milan e partner operativo di RedBird ha trattato diversi temi. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, lo svedese ha raccontato: “Ricordo quando sono arrivato in Serie A, c’erano nomi che avevo visto solo sulla PlayStation“.

L’ex Barcellona e Psg ha proseguito dicendo: “Ero da poco arrivato alla Juve, a colazione salutai Capello ma lui non alzò gli occhi dalla Gazzetta. Non rispondendomi mi fa fatto capire come si ottiene il rispetto del gruppo“.

Ibrahimovic ha svelato di essere stato vicino a un’altra squadra italiana. L’ex attaccante, però, non ha svelato la destinazione: “Non faccio il nome sennò si arrabbia un mio amico che è dell’altra squadra della stessa città e mi deve dare un passaggio“.

Ibrahimovic: “Nuova Champions straordinaria, sì al VAR”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del nuovo format della Champions League: “È straordinaria, anche i club più piccoli si divertono. Bisogna entrarci però. Troppe partite? I giocatori vogliono giocare il maggior numero di gare, e le rose a 25 consentono le rotazioni. E poi i tifosi vogliono vedere le partite, non gli allenamenti. Finché il calendario è gestibile e viene garantita la salute degli atleti, va bene così“. Lo svedese approva anche il VAR: “Ben venga se aiuta gli arbitri. L’importante è usarla bene e che non si perda troppo tempo“.

L’ex bomber ha raccontato il suo attuale ruolo nel Milan: “Do una mano a un ottimo team. Certo, non mi viene la stessa adrenalina di quando giocavo. Ecco perché vado ogni giorno in palestra. Ma imparo tanto in questa nuova veste“.