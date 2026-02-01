Roma, accordo nella notte con Zaragoza: si cerca l’intesa finale con il Bayern Monaco

La Roma accelera per Brayan Zaragoza: accordo raggiunto nella notte col giocatore, si attende il via libera del Bayern

La Roma si avvicina sempre di più a Brayan Zaragoza e accelera per provare a chiudere l’operazione. In mattinata sono infatti andati in scena nuovi contatti tra il club giallorosso e il Bayern Monaco per cercare di trovare l’intesa finale sul trasferimento dell’attaccante spagnolo, considerato una precisa richiesta di Gian Piero Gasperini.

La dirigenza romanista sta lavorando senza sosta per regalare un ulteriore rinforzo offensivo al tecnico, già soddisfatto dagli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, ma intenzionato a completare il reparto con un profilo capace di dare imprevedibilità e uno contro uno sugli esterni. Zaragoza, in questo senso, rappresenta una scelta mirata e condivisa.

L’attaccante classe 2001 è attualmente in prestito in Spagna, mentre il Bayern Monaco resta proprietario del cartellino. Le richieste dei bavaresi restano elevate, ma la Roma sta provando a costruire un’operazione sostenibile, lavorando su formula e condizioni che possano soddisfare tutte le parti coinvolte. L’obiettivo è trovare una quadra definitiva nelle prossime ore.

Intanto, un passo importante è già stato compiuto: l’accordo tra la Roma e Zaragoza è stato raggiunto nella notte. Il giocatore ha dato il suo via libera al trasferimento e ora attende soltanto l’ok definitivo tra i club per poter viaggiare e mettersi a disposizione.