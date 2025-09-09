Zappi sulla Refcam: “Consentirà ai tifosi di comprendere quanto sia complesso arbitrare”

Antonio Zappi, presidente dell’AIA

Antonio Zappi, presidente dell’AIA, ha parlato della nuova Refcam che esordirà in Serie A in occasione di Juventus-Inter

Novità importante per il campionato italiano e per il mondo arbitrale: la Lega Serie A, infatti, ha annunciato che in Juventus-Inter – gara in programma sabato 13 settembre – verrà introdotta la Refcam.

Si tratta di una telecamera ultramoderna, che consente di assistere alla partita dalla prospettiva del direttore di gara. Qualcosa del genere si è già visto prima in estate, con la bodycam durante il Mondiale per Club, poi anche in Premier League con l’avvio della nuova stagione.

Qualcosa di totalmente inedito invece per quanto riguarda la Serie A, che stando a quanto riferisce il comunicato della Lega è una delle Leghe professionistiche europee selezionata per la sperimentazione dell’utilizzo della Refcam nelle dinamiche di ripresa in occasione delle Competizioni ufficiali.

A tal proposito, il numero 1 dell’AIA Antonio Zappi ha commentato l’ingresso nel mondo arbitrale di questo inedito strumento ai microfoni dell’Ansa.

Le parole di Zappi

Zappi, presidente dell’AIA, ha dichiarato: “L’introduzione della Refcam fornirà a tutti la reale prospettiva della vista dell’arbitro delle azioni di gioco da valutare, consentendo quindi di comprendere appieno ai tifosi come la funzione arbitrale sia assai complicata già a livello di percezione visiva dei fatti di gioco dinamici. È un compito ulteriore e aggiuntivo che viene richiesto ai nostri ragazzi per valorizzare lo spettacolo del calcio con prospettive inedite e immagini esclusive al quale noi aderiremo con la consueta disponibilità all’innovazione tecnologica degli arbitri italiani.”

E ha poi proseguito: “Auspichiamo tuttavia che presto queste novità possano diventare anche produttive per generare nuove risorse economiche per la crescita e la formazione del movimento arbitrale che a questo nuova modalità di fruizione dello spettacolo dà un importante e diretto contributo”.