Napoli, avanti su Zappa per la corsia di destra destra: più indietro la Fiorentina

Continua la trattativa tra il Napoli e il Cagliari per Gabriele Zappa: anche la Fiorentina sul giocatore, più defilata

Il Napoli continua a muoversi su più tavoli in questa fase di mercato e non guarda soltanto al rinforzo offensivo. Come già raccontato nelle scorse ore, il club azzurro va verso la formalizzazione dell’accordo verbale per Alisson Santos, con l’obiettivo di chiudere definitivamente l’operazione nelle prossime ore.

Il brutto infortunio di Giovanni Di Lorenzo, uscito in barella durante il match contro la Fiorentina, ha costretto la dirigenza a intervenire anche sul reparto difensivo. Proprio per questo il Napoli ha accelerato i contatti per individuare un profilo affidabile e subito pronto a coprire il ruolo del capitano.

In questo senso, la pista che porta a Gabriele Zappa prosegue e sta andando avanti. Il terzino del Cagliari è il nome che convince di più per caratteristiche, conoscenza della Serie A e continuità di rendimento: fin qui ha collezionato 20 presenze con 3 assist, dimostrandosi una soluzione solida e affidabile sulla corsia destra.

Su Zappa si era registrato anche l’interesse della Fiorentina, che ha chiesto informazioni nelle scorse ore, ma al momento il club viola risulta più defilato rispetto al Napoli, che resta in netto vantaggio nella corsa al giocatore.