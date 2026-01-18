Torino, Zapata ha lasciato il ritiro per problemi familiari: out contro la Roma
Il Torino dovrà fare a meno del suo capitano per la partita contro la Roma
Brutte notizie per il Torino, che perde Duván Zapata a poche ore dalla partita contro la Roma.
Il capitano granata ha infatti lasciato il ritiro a causa di problemi familiari, rientrando subito a Bergamo.
Emergenza improvvisa per Baroni, dato che il colombiano, fino a questa mattina, figurava regolarmente nell’elenco dei convocati per la gara delle 18:00.