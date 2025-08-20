Torino, Zapata: “Ho lavorato tanto, ora sono pronto per il campionato”

L’attaccante del Torino Duvan Zapata ha parlato del suo infortunio e del recupero, in vista dell’inizio della stagione.

Duvan Zapata, capitano del Torino, è tornato a parlare in vista della nuova stagione.

L’attaccante colombiano, già protagonista nel match di Coppa Italia contro il Modena, ha preso parte a un evento per i tifosi insieme a Guillermo Maripan, nella cornice della Rinascente, nel cuore di Torino.

L’attaccante granata ha sottolineato a Sky Sport la sua voglia di mettersi alle spalle gli ultimi mesi complicati, caratterizzati da un recupero più lungo del previsto, e la sua determinazione a essere decisivo anche contro l’Inter, prossima avversaria dei granata in campionato.

Il lavoro quotidiano, la pazienza e l’impegno sono stati i temi principali toccati dal numero 91 del Toro, che non ha nascosto l’entusiasmo per il ritorno in campo e la voglia di ripagare la fiducia di tifosi e società.

Torino, le parole di Zapata

Zapata ha esordito: “In questi mesi ho lavorato per essere pronto per l’inizio di questo campionato. Sapevo che era difficile esserci già alla prima, ma dopo tanti sforzi sono contento di essere a questo punto“.

Poi, ha continuato: “Ho avuto imprevisti durante il recupero, si sono allungati un po’ i tempi ma ho lavorato tanto”.

Zapata si è infortunato nella scorsa stagione durante il match a San Siro contro l’Inter: ora è pronto a ricominciare in granata da subito.