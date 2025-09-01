Zaniolo: “L’Udinese mi ha dimostrato l’interesse di cui avevo bisogno”

Le prime parole di Nicolò Zaniolo da nuovo giocatore dell’Udinese

Una delle trattative protagonista di questa ultima giornata di calciomercato è stata sicuramente quella di Nicolò Zaniolo.

Il centrocampista italiano torna in Serie A dopo aver trascorso l’ultima stagione all’Atalanta prima e alla Fiorentina poi.

Per lui inizierà una nuova esperienza con l’Udinese. Ai microfoni di sky ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore bianconero.

Di seguito riportate le sue parole.

Le parole di Nicolò Zaniolo

Zaniolo ha iniziato raccontando come ha vissuto gli ultimi giorni e la chiamata dell’Udinese: “Non è stata solo oggi lunga, tutta l’ultima settimana lo è stata. Sono felice di giocare in un club pieno di storia con ragazzi che hanno grande voglia di fare un buon campionato. Ho scelto l’Udinese perché è una trattativa che va avanti da più di un mesee e il direttore, il mister e la società mi hanno dimostrato l’interesse che mi serve in questo momento della mia carriera, mi hanno fatto sentire grande energia e grande entusiasiamo.”

A poi concluso con una considerazione sulla Nazionale: “Il Mondiale? Ci penso, è il sogno di qualsiasi ragazzo ed è una cosa che tutti noi desideriamo. Ovviamente per andarci bisogna passare dal campionato, dagli allenamenti. Io spero di aiutare la squadra a fare mglio dell’anno scorso, poi se ci sarà la chiamata della nazionale ben venga.”