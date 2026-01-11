Udinese, Zaniolo si opera: “Dovrò stare fuori un paio di settimane”

Piccolo intervento al ginocchio per Nicolò Zaniolo. Il giocatore dell’Udinese rimarrà fuori per “almeno un paio di settimane”

Si ferma Nicolò Zaniolo. Come annunciato dallo stesso giocatore sul suo profilo Instagram, l’ex Roma ha rimediato un problema al ginocchio.

Nonostante abbia giocato, e servito un assist, nell’ultima partita giocata dall’Udinese contro il Pisa, Zaniolo ha rivelato di un dolore provato durante l’ultimo allenamento.

“Purtroppo nell’ allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria” ha detto il giocatore.

Ora ha scelto di operarsi: “Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane“. Zaniolo ha rimediato un’ammonizione nella partita contro il Pisa, da diffidato, dunque avrebbe dovuto saltare in ogni caso la partita contro l’Inter.