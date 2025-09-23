Udinese, esordio da titolare e primo gol per Zaniolo contro il Palermo

Nicolò Zaniolo, Udinese (Imago)

Primo gol in maglia Udinese per Nicolò Zaniolo, che ha sbloccato la partita di Coppa Italia contro il Palermo

Ci ha messo esattamente 100 minuti Nicolò Zaniolo a segnare il suo primo gol in maglia Udinese. Il classe ’99, arrivato nelle ultime ore di mercato dal Galatasaray, è stato schierato da titolare in Coppa Italia contro il Palermo e ha subito segnato.

Dopo i due spezzoni da subentrato contro Pisa e Milan – per un totale di 60 minuti -, l’ex Fiorentina e Roma ha avuto la possibilità di giocare dal primo minuto in Coppa Italia, rivelandosi subito decisivo con la rete che ha aperto le marcature contro il Palermo al 40′.

Rete a cui ha fatto seguito poi quella di Lennon Miller, talento scozzese arrivato dal Motherwell, e che ha permesso ai friulani di chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-0.