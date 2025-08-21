L’Udinese spinge per Zaniolo: domani può essere una giornata decisiva
L’Udinese continua a insistere per arrivare a Nicolò Zaniolo: domani, 22 agosto, può essere una giornata decisiva
Non si ferma il calciomercato dell’Udinese. I bianconeri continuano a insistere per arrivare a Nicolò Zaniolo.
Non c’è ancora un accordo economico ma quella di domani, 22 agosto, può essere una giornata decisiva.
Il classe 1999, di proprietà del club turco, la scorsa stagione ha giocato in Serie A prima con la maglia dell’Atalanta e poi con quella della Fiorentina.