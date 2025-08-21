Questo sito contribuisce all'audience di

L’Udinese spinge per Zaniolo: domani può essere una giornata decisiva

Gianluca Di Marzio 21 Agosto 2025
Nicolò Zaniolo con la maglia della Fiorentina (Imago)
L’Udinese continua a insistere per arrivare a Nicolò Zaniolo: domani, 22 agosto, può essere una giornata decisiva

Non si ferma il calciomercato dell’Udinese. I bianconeri continuano a insistere per arrivare a Nicolò Zaniolo.

Non c’è ancora un accordo economico ma quella di domani, 22 agosto, può essere una giornata decisiva.

Il classe 1999, di proprietà del club turco, la scorsa stagione ha giocato in Serie A prima con la maglia dell’Atalanta e poi con quella della Fiorentina.