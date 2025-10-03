Zaniolo torna sull’addio alla Roma: “È stata dura andare via, forse non si è percepito”

Le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo, attaccante dell’Udinese, sul suo addio alla Roma

Roma, Galatasaray, Aston Villa, Atalanta, Fiorentina e ora l’Udinese. Nicolò Zaniolo ha appena iniziato un nuovo capitolo della sua carriera.

Ai microfoni di La Repubblica, l’attaccante italiano è tornato anche a parlare del suo addio al club giallorosso, avvenuto ormai nel 2023.

“So che nella mia carriera ho fatto tanti sbagli, dovuti anche alla troppa esposizione mediatica che mi è stata data fin dall’inizio e alle pressioni che ho dovuto sopportare“, ha commentato il classe 2000.

E poi ancora. “Essere sulla bocca di tutti a 18 anni, in una città come Roma, non è facile. Sfiderei chiunque a non alzare un po’ la cresta. Ho sbagliato a sentirmi un po’ troppo. Tanti errori sono dovuti a quello. Adesso li riconosco, se tornassi indietro non li rifarei“.

Zaniolo torna sull’addio alla Roma

Nicolò Zaniolo, inoltre, ha commentato proprio l’addio a quella Roma, che vedeva Mourinho sedere in panchina. “Forse all’esterno non si è percepito quanto io abbia sofferto nel dovere lasciare la Roma. Era e resta un club che amo“.

“Ci sono stato benissimo ed è stata dura lasciarmi con la piazza, con la società, con le persone. Forse non l’ho fatto percepire, perché preferisco tenermi le cose dentro“, ha concluso infine l’attuale attaccante dell’Udinese.