Serie A, le decisioni del giudice sportivo: 15 mila euro di ammenda per Zaniolo

Le decisioni del giudice sportivo dopo al 35ª giornata di Serie A: squalifica e ammenda per Nicolò Zaniolo.

Archiviata la 35ª giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo per quanto riguarda gli squalificati e i diffidati per il prossimo turno.

È stato squalificato per due giornate Nicolò Zaniolo (Fiorentina). Sono stati squalificati per un turno invece Colombo (Empoli), Hysaj (Lazio), Leao (Milan), Hien (Atalanta), Thorsby (Genoa).

Per il giocatore della Fiorentina è arrivata anche un’ammenda di 15 mila euro per “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre veniva allontanato da un compagno di squadra indirizzava all’Arbitro un epiteto gravemente offensivo”.

La sanzione per il Lecce

Non solo i giocatori, sono arrivate anche le sanzioni per quanto riguarda i club. In particolare il Lecce che ha ricevuto 20 mila euro di multa con diffida.

Il motivo? “per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (€ 10.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco che in un’occasione, al 5° del primo tempo, costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (€ 10.000,00 e diffida); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.