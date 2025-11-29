Le dichiarazioni dell’allenatore del Verona al termine del match perso contro il Genoa di De Rossi per 2-1.

Il Verona fallisce ancora l’appuntamento con la prima vittoria in Serie A e perde per 2-1 contro il Genoa di De Rossi. Una sconfitta che complica ancora di più la situazione di classifica e costringe la società ad ulteriori ragionamenti sull’allenatore.

Zanetti ha iniziato la conferenza stampa analizzando il match: “Partiti bene, reazione dopo lo svantaggio ma non ci siamo riusciti. Film solito, devo metterci la faccia come sempre. I ragazzi devono continuare a crederci, la squadra credo abbia delle potenzialità ma sembra non bastino per vincere le partite o almeno per venire a vincere a Genova”.

Sulla fiducia nei suoi confronti da parte della società commenta: “Non ho parlato con nessuno so come funziona il calcio. Sono a disposizione della società. Io giro a testa alta sempre non devo vergognarmi di niente quello che posso fare è scusarmi, la responsabilità viene dall’attaccamento per la piazza e chi ha a cuore questa piazza sente responsabile ma sempre con grande orgoglio”.

Di seguito le dichiarazioni complete.

Verona, le parole di Zanetti

Sulla sua posizione in panchina: “Non ho una risposta se ci sarò o meno contro l’Atalanta, se mi verrà chiesto di farlo ci sarò. L’allenatore nel momento che dà tutto deve stare dentro la barca, navigare nella tempesta. Sicuramente momento più difficile da quando sono al Verona, sono stato in bilico tre o quattro volte in un anno e mezzo e sono sempre venuto fuori con lavoro e umiltà. Devo fare il mio massimo, se il club reputerà che io sia ancora la persona capace a tirare fuori il massimo dai giocatori del Verona lo farò altrimenti sarò il primo tifoso dell’Hellas”.

Infine, ha concluso: “Sconsolato no dispiaciuto si, l’anno scorso fatto miracoli dopo tre i quattro mesi in questa situazione bisogna saperci stare dentro. Sono molto lucido in quello che faccio poi bisogna trovare delle soluzioni, poi ci sono i numeri che hai menzionato che vuol dire che dobbiamo uscire da questa situazione, poi ci sono altri numeri che dicono che non dovremmo trovarci in questa situazione. Le cose mi sento di dire che cambiano anche in fretta, il Genoa era in difficoltà ora vede le cose in maniera diversa, abbiamo l’obbligo di provare un nuovo miracolo e di provarci fino alla fine”.