Le parole di Javier Zanetti, ex calciatore e vicepresidente dell’Inter, in vista della finale di Champions League e non solo

Anche Javier Zanetti è pronto a vivere un’altra finale di Champions League della sua Inter. Il vice presidente del club, intervenuto a Radio Lad Red, ha parlato del momento dei nerazzurri. “Sono orgoglioso della prestazione dell’Inter, tra andata e ritorno con il Barcellona la squadra ha dimostrato impegno e ha superato le difficoltà”.

L’argentino ha proseguito. “In semifinale si sono incontrate due squadre con stili di gioco ben definiti con attacchi diversi. Il PSG in finale? Credo che sia una gara da 50 e 50. Anche loro sono arrivati meritatamente in finale”.

“È una partita secca e dobbiamo giocarcela e speriamo di continuare ad avere il livello che si è visto in queste due semifinali”.

Parole di elogio anche al suo allenatore. “Inzaghi è il leader assoluto di questa squadra, è con noi da 4 anni e ha preso tutti molto competitivi. Con lui in 3 anni abbiamo raggiunto due finali di Champions League”.

Inter, le parole di Zanetti

L’ex capitano dell’Inter, a seguire, parla anche di Lautaro Martinez. “Lui è importante per l’Inter e la Nazionale” dice Zanetti. “Fa sempre del suo meglio. E non c’è dubbio che abbia le possibilità per vincere il Pallone d’Oro”.

La storia tra l’argentino e il club nerazzurro è destinato a proseguire. E lo conferma anche lo stesso Zanetti. “Qui è felice, si sente riconosciuto e importante. Ha un senso di appartenenza. Quando ti senti a tuo agio, questo ti aiuta molto”.